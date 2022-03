Bruce Willisnek az afázia miatt már a forgatások is komoly megpróbáltatást jelentettek

Fülhallgatót is viselt, amin keresztül a szövegét súgták.

Afáziát diagnosztizáltak Bruce Willisnél, aki emiatt úgy döntött, visszavonul a filmezéstől. Családja adott ki közleményt erről, melyben azt írták, Willis betegsége hatással van a kognitív képességeire, ezért hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy felhagy a színészettel. Azóta több volt kollégája is jobbulást kívánt a színésznek.

Az Entertainment Weekly több rendezőt is megszólaltatott, akik együtt dolgoztak Willisszel az elmúlt időszakban. Mike Burns 2021-ben készített egy filmet (Out of Death) a színész közreműködésével, ő úgy fogalmazott, Willis minden jelenetét muszáj volt egyetlen nap alatt leforgatni.

Már az első nap azonnal láttam, hogy a probléma itt sokkal nagyobb, mint gondoltam. És pontosan tudtam, mi miatt kérték, hogy a szövegkönyvét a lehető legrövidebbre írjam.

Burns később a Wrong Place című filmen is Willisszel dolgozott, akkor külön megjegyezte, komoly aggályai vannak a színész mentális állapota miatt. Amikor a forgatást megkezdték, a rendező úgy vélte, Willis állapota rosszabbodott korábbi közös munkájuk óta.

Jesse V. Johnson a White Elephant című filmet készítette Wilisszel, ő úgy fogalmazott, „ez a Bruce már nem az a Bruce volt, akit korábban ismertem”. A rendező emiatt többször nem is szeretett volna együtt dolgozni a színésszel.

Mindannyian imádjuk őt, rajongunk érte, és helytelennek éreztük ezt a közös munkát. Szomorú, hogy ilyen véget ért az ő csodálatos karrierje.

Lala Kent realitysztár, aki a színészkedésbe is belekóstolt, a 2020-as Hard Kill című filmben játszott együtt Willisszel. Kent úgy fogalmazott, Willis már veszélyt jelentett a forgatásokon is, ugyanis egy alkalommal idő előtt elsütött egy kellékfegyvert.

Háttal álltam neki, azt se tudtam, mi történik, ő azt mondta, semmi baj, vegyük újra a jelenetet!

A film producere tagadta, hogy ilyesmi megtörtént volna.

Az Entertainment Weekly eközben arról ír, a forgatásokon már ott tartott a dolog, hogy Willisnek fülhallgatót adtak, és a fülére súgták a szövegeit, mert képtelen volt a legrövidebb sort is megjegyezni.

2021 januárjában pedig mi is írtunk egy esetről, mikor a színész – javában a koronavírus-járvány közepén – maszk nélkül flangált egy üzletben, ami miatt később elnézést kért. Miután betegsége nem ma kezdődött, meglehet, ott is közrejátszhatott az afázia.