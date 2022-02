Fél karját beborító tetoválással ünnepli a 100. születésnapját

Gloria Weberg március 2-án tölti be a 100. életévét, a michigani asszony ezt egy újabb tetoválással ünnepli meg – közölte az AP.

Weberg 80 éves korában feküdt először tű alá, majd tíz évvel később, 90 évesen is csináltatott egy tetoválást. Legutóbb a gyerekei arcmását varratta magára, most pedig a születési helyét és évét.

Weberg 1922-ben született New Yorkban, azért a bal karján már ott díszeleg, hogy “NY NY 1922”.

