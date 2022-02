Salma Hayek ledobott egy smink nélküli szelfit, ömlenek rá a lájkok

Eddig 750 ezer embernek tetszett, amit lát.

Az utóbbi hetekben Salma Hayekről két dolog miatt hallhattunk:

posztolt egy bikinis képet, ahol követői nem igazán tudtak sok dologra fókuszálni a színésznő fürdőruhája miatt,

Lady Gaga legalább hetvenkét helyen mesélt arról, hogy volt egy kivágott szexjelenete Hayekkel A Gucci-ház című filmben.

A színésznő ezúttal is a tengerpartról posztolt, instagramos képének leírása szerint egy smink nélküli szelfit. Hayek Instagram-feedje nem egységes abból a szempontból, hogy vannak kiugró, milliós lájkszámú posztok is, de nagy átlagban inkább a 300 ezres kategóriában versenyez a színésznő. Ezúttal 750 ezernél is több szívecskét kapott a szelfijére.