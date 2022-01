Salma Hayek ruhája elvonja követői figyelmét a kávéjáról, amiről eredetileg posztolt

Egy nap alatt 1,5 millió kedvelést ért el a poszt.

Salma Hayek új fotót töltött fel Instagram-oldalára, aminek lényege az, hogy éppen kávézik. Ezt nem mi gondoljuk bele, a posztban leírta, hogy szeretne megemlékezni az újév első hétfőjének első kávéjáról, amit nyugalomban elfogyaszt. A fókusz azonban nem feltétlenül a kávéján, hanem a leopárd mintás ruhájára került, ami gyanúsan egy fürdőruhának tűnik, tekintve, hogy háta mögött medencét lehet felfedezni a háttérben.

Salma Hayek különben már többször beszélt arról, hogy szereti, ha jó képek az alakjáról, melyeket meg is mutathat, legutóbb például legalább egy tucattal töltött fel Instagram-oldalára amiatt, mert a nyaralás előtt sikerült formába hoznia magát, és ezt szerette volna a követőivel is megosztani. Egy nap alatt kicsivel több mint egymillió kedvelést ért el az egyik bikinis képe, a mostani – amit mutatunk is – kevesebb mint egy nap alatt már másfélmillió kedvelésnél jár.