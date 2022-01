Ikreknek adott életet: az egyik 2021-ben, a másik már 2022-ben született

A tavalyi év egyik utolsó, és az idei év egyik első gyermeke lehetett Kaliforniában az az ikerpár, akik az éjszaka közepén jöttek világra. A köztük lévő negyedórás korkülönbség pont úgy jött ki, hogy az anyakönyvi kivonatukba nem csak másik nap, hanem másik hónap és másik év is van feltüntetve születési dátumnak – írja a People magazin.

A greenfieldi szülők, Fatima Madrigal és Robert Trujillo szilveszter éjjelén, helyi idő szerint 23:45-kor üdvözölték a világon újszülött fiukat, a kis Alfredót.

Alig 15 perccel később pedig – pont akkor, amikor az óra éjfélt ütött, és 2022 lett – a házaspár legkisebb gyermeke, egy Aylin nevű kislány is megszületett.

– fogalmazott az anya a Natividad Medical Center lapnak eljuttatott közleményében, majd azzal folytatta, hogy meglepte és boldog volt attól, hogy éjfélkor érkezett a lánya.

Az ikreket világra segítő Dr. Ana Abril Arias pedig azt mondta: „Egyértelműen ez volt pályafutásom egyik legemlékezetesebb szülése”.

Alfredo és Aylin most három idősebb testvérhez – két lányhoz és egy fiúhoz – csatlakozik, akik mind nagyon izgatottan várják, hogy új testvéreik hazaérkezzenek.

Az édesanyáról és az ikrekről készült fotókat itt lehet megtekinteni.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area’s first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo

— Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022