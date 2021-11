Hogyan érdemes vásárolni a november 19-i Black Fridayen?

Ha az amerikai gyökereit vesszük alapul, november utolsó péntekje a fekete péntek, de Magyarországon évek óta ettől eltérő időpontokban zajlanak az akciók, az eMAG és az Extreme Digital például november 19-én tartja első közös Black Fridayét. Ha el szeretnénk csípni az igazán ütős kedvezményeket, nem árt, ha előre felkészülnünk, és az alábbi tanácsok szerint intézzük a bevásárlásainkat.

A szakemberek szerint az idei fekete péntek egy kicsit más lesz, mint a többi, és könnyen előfordulhat, hogy nem csak a klasszikus árucikkeket keresik majd – televíziókat, laptopokat, okostelefonokat és háztartási nagygépeket –, hanem olyan termékeket is, amik hiánycikknek számítanak, vagy idén nagyon megdrágultak. Például téli gumi szettet vagy a dízel járművekben használatos AdBlue adalékot.

Ezen kívül a járványhelyzet is beleszólhat vásárlási szokásokba, és a kereskedők arra számítanak, hogy Black Friday forgalmának nagyobb részét bonyolítják majd webáruházakban a korábbihoz képest. Mindez persze minket, vásárlókat kevéssé érint, hiszen nekünk az a fontos, hogy jól járjunk, és a lehető legnagyobb kedvezménnyel kapjuk meg a kiszemelt árut. A kérdés csak az, milyen stratégia mentén érdemes vásárolnunk fekete pénteken?

Legyen egy pontos büdzsénk a Black Fridayre!

Az első és legfontosabb dolog, hogy tisztázzuk, pontosan mekkora is az a keret, amit vásárlásra fordíthatunk, akár saját célra tervezünk vásárolni, akár a karácsonyi ajándékokat tervezzük beszerezni. A Black Friday ugyanis tele van kecsegtető lehetőségekkel és meghökkentően jó árakkal, amik könnyen elcsábíthatják az ingadozó vásárlót – hiszen eleve ez a célja ennek a napnak –, és akinek nincs egy pontosan meghatározott büdzséje, az egy szempillantás alatt túlköltekezheti magát. Számoljuk tehát ki előre, mennyi pénz jut a családi kasszából Black Friday-en leakciózott termékekre, és szigorúan tartsuk magunkat ehhez a kerethez!.

Döntsük el, mit akarunk venni!

A pontosan megszabott büdzséhez hasonlóan a világos vásárlási cél is a pénztárcánkat kíméli. Magyarul ne vessük bele magunkat önfeledten és céltalanul a fekete pénteki forgatagba, mert az garantáltan magával ránt, és a felfokozott vásárlási láz hatására olyan árukat is rakunk majd a kosárba, amire semmi szükségünk nincs. Ehelyett előre döntsük el, pontosan mit szeretnék megvenni, és ne engedjünk más termékek csábításának.

Használjuk ki a webáruházak kényelmét

Sokkal komfortosabb, gyorsabb és stresszmentesebb, ha karosszékből shoppingolunk, mintha egymás sarkára taposva tolongunk a bevásárlóközpontokban Black Friday alkalmából. Számottevő mennyiségű energiát és időt spórolhatunk meg online vásárlással, és ha felkészülten várjuk az internetes áruházak és piacterek fekete pénteki nyitását, akkor az sem történhet meg velünk, hogy lemaradunk a kiszemelt termékről.

Kapkodni kár

Ne feledjük: Black Friday nem az utolsó és egyetlen lehetőség, hogy ünnepek előtt kedvezményes áron vásároljunk. Igaz, hogy ezen a napon jelentős akciókkal kínálnak számtalan terméket, de karácsonyig több mint egy hónap van hátra, és addig még rengeteg akcióra és árcsökkentésre bukkanhatunk.

Dacára a szűk készletek és a leárazások által generált nyomásnak, a Black Fridayen csak azokat a termékeket érdemes megvennünk, amelyekről már véglegesen eldöntöttünk, hogy szükségünk van rájuk, a bizonytalan karácsonyi ajándékok vásárlását pedig inkább halasszuk későbbre, amikor már pontosan kikristályosodott, kinek mit szeretnénk venni.

Érdemes egyébként szakítani azzal a beidegződéssel is, amely szerint a Black Fridayen kizárólag kütyüket és háztartási nagygépeket lehet venni, az utóbbi években egy sor napi használati cikk is van akcióban, és a nagy kiszerelésű, akár tavaszig is kitartó mosószeren, öblítőn vagy éppen a sok darabos pelenkacsomagon nem csak pénzt, de egy sor cipekedést is megspórolhatunk – ami a latyakos, esős téli időszakban bölcs döntés.