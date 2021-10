Zendayát mintha nyakon öntötték volna flitterrel a Dűne bemutatóján

Nem lehetett könnyű megvarrni a ruháját.

Amerikában most mutatják be Denis Villeneuve filmjét, ami David Lynch rendezése után ez lesz a második alkotás, mely Frank Herbert az 1965-ben kiadott regénye alapján készült. A film londoni premierjén természetesen a főszereplők, Zendaya és Timothée Chalamet is megjelentek. Míg utóbbi viszonylag egyszerű, némi cipzárral ellátott öltönyt választott az eseményre, addig Zendayát tetőtől talpig hófehér flitterek borították. Az asszimetrikus estélyi mellett egyébként felesleges lett volna bárkinek is pózolni, mivel a ruha eléggé vonzza a tekintetet.