Puskás Peti és Dallos Bogi összeházasodtak

Fotó is készült a nagy napról.

A Joy magazin írta meg, hogy Puskás Peti és Dallos Bogi pénteken tartották esküvőjüket, melyen hivatalosan is kimondták az igent. A magazin fotót is közölt az esküvőről, amin Dallos Bogi menyasszonyi ruhában öleli át Puskást, ahogy arról is beszámolt, mindketten megváltoztatták a nevüket, Puskás-Dallosra.

Általában az szokott lenni, hogy a nő veszi fel a férfi nevét, de miért ne lehetne így fordítva is? Hiszen a két fél között egyenrangúság áll fent, a tisztelet és az odaadás pedig nem csak a férfinek jár, hanem fordítva is – ezt tükrözze a nevünk is. Én pedig tisztelem és szeretem a feleségemet, Bogit!

– nyilatkozta a lapnak Puskás Peti. 2019 óta alkotnak egy párt és idén februárban jegyezték el egymást. Ide kattintva megtekintheti az esküvői fotójukat is.