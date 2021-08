Öt és félmillió dollárt nyert a férfi, aki azért perelt, mert egy bárban hagyták, hogy leigya magát

Öt és félmillió dolláros kártérítést ítélt meg a bíróság egy Texasi férfinek, aki azért perelt be egy bárt, mert ott hagyták, hogy teljesen leigya magát. A bíróság egyetértett a felperessel abban, hogy a személyzetnek egy idő után már lett volna szabad kiszolgálni a férfit.

Daniel Rawls még 2019 májusában ment el egy La Fogata nevű mexikói étterembe, a texasi Andrewsban. A férfi az étterem bárjában rengeteget ivott, majd a parkolóban összeszólalkozott egy Robert Henrickson nevű, szintén részeg férfival. A vitából verekedés lett, Rawls pedig fejsérülést szenvedett – írja a Newsweek.

Rawls azért perelte be az éttermet, mert szerinte a személyzet hibájából rúgott be túlzottan, a pultosnak szólnia kellett volna, hogy már eleget ivott, és nem kellett volna több alkohollal kiszolgálnia. A keresetben az is szerepel, hogy a verekedés után a személyzet nem foglalkozott a két részeg férfi állapotával, nem hívtak mentőt a sérült Rawlshoz.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy Lourdes Galindo, a La Fogata tulajdonosa nem képezte ki megfelelően a verekedés estéjén dolgozó alkalmazottját, a parkolóban ráadásul olyan tárgyak voltak, melyeken a távozó, ittas vendégek könnyen áteshettek és megsérülhettek.

A bíróság annak ellenére döntött Rawls javára, hogy rendőrségi iratokból kiderül, a férfi az incidens előtt, és azóta is keveredett már részeg csetepatékba. Az étterem tulajdonosának harminc napja van fellebbezni.