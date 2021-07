Csodás kis eldugott részletet fedezhet fel a stockholmi metró új szerelvényeiben

A svéd főváros metróhálózatában négy évvel ezelőtt kezdték forgalomba állítani a Bombardier új szerelvényeit, amikben olyan apró, játékos részleteket rejtettek el a tervezők, amik még most, évekkel később is meglepik az utazókat. Mint például Fabiano Souzát, a Spotify egyik alkalmazottját, aki Twitter-oldalán tett közzé egy fényképet az egyik ilyen „titkos”, alig észrevehető részletről, amit az ablakoknál lévő szellőzőnyíláson lehet látni.

Cute Easter egg in the new subway train in Stockholm pic.twitter.com/KZzOL6QuIV

— Fabiano Souza (@iamfabiano) July 25, 2021