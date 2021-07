Az egypetéjű ikerpár egy másik ikerpárral jött össze, és együtt is élnek négyesben

Az egypetéjű ikerpár egy másik ikerpárral jött össze, és együtt is élnek négyesben

Szerelem volt első látásra.

Venessa és Kerissa D’Arpino egypetéjű ikrek, mindig is nagyon hasonlítottak emiatt egymásra, és mindig is nagyon szoros kapcsolat volt közöttük. Egymás legjobb barátai, nagyon hasonló érdeklődéssel, még a munkájuk is ugyanaz, személyi edzők.

Azt viszont már ők sem gondolták, hogy megtörténhet, ami tavaly nyáron megtörtént. Venessa egyik kliense egy helyi, medfordi nővér, aki Lucas Shelbyt is ápolta a kórházban.

Azt mondta nekem, hogy van egy ikertestvére Lucasnak, és azt gondolta, hogy a két fiú nagyon jól meglenne a húgommal és velem

– nyilatkozta a Mirror cikke szerint Venessa, aki megengedte a nővérnek, hogy megadja Lucasnak a számát, hamarosan pedig már egy duplarandin csücsültek Lucasszal és Jacobbel. A lányok szerint szerelem volt első látásra.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon D’Arpino’s and Sealby’s (@teamfittwins) által megosztott bejegyzés

Három hónapja volt együtt a két ikerpár, mikor úgy gondolták, hogy a következő szintre emelik a kapcsolatukat és összeköltöznek, mármint mind a négyen.

A legjobb barátai vagyunk egymásnak, és nagyon jól kijövünk egymással. Most, hogy már együtt is élünk, közelebbi a kapcsolatunk, mint valaha.

Dupla esküvő? Egyelőre még nem téma, de szerintük ebből házasság lesz. Hogy dupla, arról – egyelőre – nincsenek meggyőződve.