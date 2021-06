Istenes László, amint meglátta Pintér Tibor hosszú szakállát és haját: Mi lett veled?

Korábban Peller Annáék is meglepődtek a kinézetén.

Pintér Tibor nemrég a Reggeliben mesélte el, hogy éppen Szent László szerepébe igyekszik átszellemülni, kívül-belül egyaránt, amihez hozzátartozik, hogy hosszú hajat és szakállt növesszen. Utóbbi pedig a Peller nővéreknek is feltűnt a műsorban, akik akkor őrületesnek nevezték az átalakulását. Pintér azután most a Mokkába látogatott el barátnőjével, Ilyés Jeniferrel, hogy hasonló témákról beszélgessenek Istenes Lászlóval, aki rögtön azután, hogy felkonferálta, kisebb levegővétel után szóba hozta, hogy néz ki most a színész.

Beszélgetünk mindjárt munkáról is, de előtte nem mehetünk el szó nélkül amellett, ahogy te most kinézel. Szóval, mi lett veled? Mi történt veled? Miben vagy éppen? Nyugtass meg, hogy egy szerep kedvéért csak

– kérdezi, mire nevetve Pintér válaszol, hogy mennyire tapintatosan fogalmaz, ellentétben néhány kollegájával. Aztán elmesélte, hogy már készül a Szent Lászlóról szóló rockopera, amiben természetesen ő alakítja majd Szent Lászlót.