Madonna elég gyanús cigire gyújt rá Snoop Dogg videoklipjében

Nem gondoltuk volna, hogy egyszer megéljük, hogy Madonna és Snoop Dogg közös videoklipben szerepeljenek. Utóbbi előadó frissen megjelent Gang Signs nevű klipjében azonban egy rövid időre, gyakorlatilag csak másodpercekre, de felbukkan Madonna. A cigi méretéből és Snoop Doggból kiindulva elég gyanúsnak tűnik az a cigi, amire Madonna rágyújt. Mindenesetre Madonna nagyon élvezte a lehetőséget, ezt ő maga is megosztotta Twitteren.

Was so much fun to show up in @SnoopDogg video for his new song Gang Signs! 🐐 🐐!! pic.twitter.com/d43cMncaRm

— Madonna (@Madonna) May 7, 2021