Így lehet a tönkrement tapadásmentes serpenyőt fillérekért megmenteni

Csak só kell hozzá. Állítólag szakácsok is élnek ezzel a trükkel.

Egy idő után a serpenyők veszíteni szoktak tapadásmentességükből, sokan nem tudják, mit lehet ezek után kezdeni vele. Egy anya a TikTokon mutatta meg nagyon egyszerűen, és alig pár perc alatt „meg lehet javítani”.

A több mint 3 millió megtekintésnél járó videóban Sophie Louise azt magyarázza, hogy először mosogatószerrel és egy puha szivaccsal rendesen meg kell mosni, majd megszárítani.

Utána magas hőmérséklet fölé kell rakni a serpenyőt, ha már nagyon átforrósodott, annyi háztartási sót kell beleönteni, ami betakarja. Majd így hagyni. Egészen addig, míg a só kicsit be nem barnul.

Ha ez megvan, akkor ki kell belőle önteni a sót, ami benne marad, azt pedig egy nedves papírtörlővel kitörölgetni belőle.

Azt mondja Louise, hogy eddig tapadt a serpenyője, de most már nem, és ezt egy tükörtojás elkészítésével be is mutatja a felvétel végén. Illetve még azt is hozzáteszi, hogy öntöttvas serpenyőnél is remekül működik ez a trükk.

A háttérben az lehet, írja egy kommentelő, hogy a só eltávolítja a szennyeződéseket, és hogy sok szakács is használja ezt a technikát.