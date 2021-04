Tartós védelem, egyszerű használat – ezt kell tudni a kullancs elleni nyakörvekről

Az utóbbi években elképesztő mennyiségben árasztották el a piacot a kutyatartással kapcsolatos eszközök, a játékoktól a fekhelyeken át a különféle ruhákig. Kezdő, de még haladó gazdiként könnyen összezavarodhat az ember, hogy mi is az, amelyre feltétlenül szükség van, és talán a nagy zűrzavarban el is feledkezhet arról, mennyire fontos az élősködőkkel szembeni védelem.

Ma már szerencsére számos módszer létezik a kullancsok és bolhák ellen, akár a formát, a hatóidőt vagy a hatást tekintve, így a számunkra legmegfelelőbbet választhatjuk ki a kedvencünk számára.

Kapcsolódó Hogyan támad, miért veszélyes kisállatainkra a kullancs és a bolha? A felelős gazdi szinte automatikusan veszi le a polcról a bolhák és kullancsok elleni védőeszközt, cseppet, nyakörvet, tablettát, ki mit szeret – de miért fontos ez ennyire? Azért, mert a bolhák és a kullancsok nem csak kellemetlenek, hanem igazán veszélyesek is lehetnek.

Talán ezek közül a legismertebb a nyakörv, amelyekbe különféle hatóanyagokat juttatnak be és ezek aztán kétféleképpen hatnak a parazitákra. A kullancsriasztó nyakörveknél az ízeltlábú rá sem kerül a kutya testére – de ha mégis, akkor a kullancs életben marad. A kullancsirtó nyakörv viszont olyan hatóanyagot tartalmaz, amely el is pusztítja az élősködőt mégpedig úgy, hogy a szer szétoszlik a kutya szőrén vagy bőrén, és anélkül jut be a parazita szervezetébe, hogy az megcsípné kedvencünket.

Van olyan nyakörv, mely akár 8 hónapig is védelmet nyújthat a kutyáknak, nem csak a kullancs, hanem a bolhák ellen is, ráadásul szagtalan és könnyen felhelyezhető, ezért bárkinek ideális választás lehet. Sőt, mivel vízálló, akkor is megfelelő védelmet nyújt, ha a jó idő közeledtével tóparti vagy folyóparti kirándulásokat tervezünk.

Néhány dologra azonban oda kell figyelni. A nyakörvet hét hetes, vagy annál idősebb kutyánál lehet alkalmazni, és ideális esetben már a bolha- és kullancsszezon előtt fel kell helyezni. Arra is ügyelni kell, hogy a nyakörv és az állat bőre között annyi hely maradjon, hogy két ujjunkat be tudjuk csúsztatni, hogy kényelmes legyen a kutya számára. Ezután, amikor a nyakörv végét átdugtuk a bújtatón, le kell vágni a 2 centiméternél hosszabb túllógó részt azért, hogy megelőzzük a baleseteket.

Látható, hogy ez nem nagy ördöngösség, de ez a pár egyszerű lépést is sokat segít abban, hogy kedvencünk igazán egészséges és boldog kutya legyen!

KutyaJó Minden kutyákkal kapcsolatos dolog és kérdés egy helyen, hogy KutyaJó legyen mindenkinek.

Legyél felelős gazdi! Csak egy csípés? Lyme-kór, babéziózis, leishmania, szív- és bőrférgesség. Néhány példa a betegségekből és élősködőkből, amik a csípésekkel kedvencünkbe juthatnak. Ezért fontos, hogy egész évben gondoskodjunk a csípések nélküli, megelőző védelmükről! A megjelenést támogatta az Elanco Hungary Kft., az Advantix és a Foresto termékek gyártója.

PM-HU-21-0095