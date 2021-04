Van, hogy a nő a bántalmazó a kapcsolatban

A megfélemlítés fontos eszköze azoknak a nőknek, akik teljes kontrollt akarnak szerezni a partnerük felett.

A nő aláz és aláz és aláz

Kevés szó esik arról, hogy mi van akkor, ha a nő az érzelmi-fizikai bántalmazó a kapcsolatban. Ez óriási tabu még mindig, pedig előfordul, hogy nárcisztikus vagy éppen passzív-agresszív anyák, mostohaanyák uralkodnak az egész családon, komoly és hosszú távú lelki traumáknak kitéve a gyerekeket és a házastársat is. Nemcsak a férfiak „kiváltsága” tehát a bántalmazás, ez a fajta viselkedés nem válogat nemek szerint. Van azonban néhány különbség.

Amikor a nők az abuzív felek, az – a férfiakhoz hasonlóan – a következő viselkedésekben mutatkozhat meg:

lekicsinyli, megalázza párját hónapokon, éveken keresztül;

érzelmileg, fizikailag vagy szexuálisan is lehet megfélemlítő egy nő is, rendszerint azzal éri el, amit akar, hogy azzal fenyegetőzik, kilép a kapcsolatból;

a célja a férfi teljes irányítása, ő akarja megszerezni a kontrollt.

A bántalmazott férfi pedig ennek megfelelően úgy éli a mindennapjait, hogy a legapróbb cselekedetével sem akar vitát provokálni, ezért mindent úgy csinál, ahogy a bántalmazó partnere óhajtja. A bántalmazás elsődlegesen arra irányul a nők esetében is, hogy a partner felett megszerezzék a teljes hatalmat és irányítást.

Hova fordulhat, aki bántalmazó kapcsolatban él? Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) telefonszáma: 06 80 20 55 20 (ingyenesen hívható napi 24 órában – abban az esetben hívja, ha menekülnie kell otthonról vagy krízisszállást keres.)

A PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 70 220 2505 (szerdánként 16-18 óráig és csütörtökönként 10-12 óráig, e-mailen: jog@patent.org.hu)

A NANE Egyesület segélyvonala bántalmazott és szexuális erőszakot átélt nőknek: 06 80 505 101 (hétfő, kedd, csütörtök, péntek 18-22; szerda 10-12 óráig; ingyenesen hívható mobilról is).

Amikor a nő a bántalmazó, az érzelmi abúzus jellemzőbb lehet, mint a fizikai: sértegeti, bántó megjegyzéseket tesz a férfira nemcsak otthon, hanem nyilvánosan is. Rendszeresen felrója a hibákat, és gyakoriak a a hazugságok is ezekben a párkapcsolatokban. Az érzelmi bántásokat, lekicsinyléseket igen nehéz lehet férfiként kezelni. Ráadásul mivel kevés szó esik erről, sokan tisztában sincsenek azzal, hogy mérgező és bántalmazó kapcsolatban élnek.

Pénzügyekben, fizikailag és szexuálisan is megjelenhet a bántalmazás

Az is jellemző, hogy a pénzügyek kezelésében is megmutatkozik a teljes kontroll megszerzésére irányuló viselkedés. Előfordulhat, hogy lopással gyanúsítja meg a bántalmazó nő a férfit, vagy hogy szándékosan elhallgat a férfi elől fontos pénzügyi információkat. Olyan döntéseket is hozhat a pénzzel kapcsolatban, amiket nem beszélnek meg egymással és csak ő, a bántalmazó dönt.

A bántalmazás a szabadság korlátozására is kiterjedhet: figyeli a telefonhívásait, ellenőrizheti a barátokkal, családtagokkal való kapcsolatokat, elkülöníti tőlük. A közös családi és baráti találkozókon gúnyolódik a partnerén, gyalázza őt mások előtt.

Ha a férfi a bántalmazó fél és a nő a bántalmazott, a szexuális és a fizikai bántalmazás jóval nagyobb mértékű, akár súlyos, életveszélyes is lehet. A rendszeres családon belüli erőszak mellett a fojtogatás vagy akár a fegyverrel, tárggyal való életveszélyes fenyegetés is jelen lehet. Ha a nő a bántalmazó fél és a férfi a bántalmazott a kapcsolatban, akkor a harapások, rúgások, lökdösések formájában jelenhet meg a fizikai bántalmazás a bántalmazó részéről. Az is megtörténhet, hogy bezárja egy helyiségbe, ahonnan feltételekkel engedi ki.

Azt gondolhatnánk, hogy a szexuális bántalmazás a fizikai erőnlét miatt csak a férfiak esetében valós veszély, holott a nők is képesek ilyenre, csak máshogyan. A nők által erőszakot átélő férfiakra erős nyomás is nehezedhet a szexszel kapcsolatban. Egyrészt kötelező lehet számukra a szex, másrészt a szexuális teljesítményüket becsmérli, kritizálja a bántalmazó fél.

Az is gyakori, hogy mind a szeretetet mind pedig a szexet megvonja az irányító nő, hogy ezzel büntesse a férfit, amiért megsértette a szabályokat. A megfélelemlítés szó szerint mindenre kiterjedhet.

Miért marad benne a kapcsolatban a férfi?

Minden bántalmazó kapcsolatnál a kívülállók részéről az első kérdés, ami felmerül az az, hogy miért marad benne valaki egy ilyen kapcsolatban. Összetett a kérdésre a válasz, és érdemes empátiával megközelíteni a helyzetet, hiszen a bántalmazott fél (akár nő, akár férfi) olyan érzelmekkel él együtt minden nap, amik a kívülállók számára elképzelhetetlenek. Ilyen lehet a kötelességtudat érzése a partner iránt, vagy az, hogy bűnösnek érzi magát, félelemben él. A pénzügyi bizonytalanság ezekre rátesz még egy lapáttal, és ha nem rendelkezik valaki a saját fizetésével, akkor a külön költözés szóba se jöhet. Márpedig a bántalmazó kapcsolatokban a pénzt az irányító fél kezeli.

Az is meglehet, hogy amiatt nem tud valaki kilépni a bántalmazó kapcsolatból, mert szégyelli azt, ami vele történik. Nem mer erről senkivel sem beszélni, fél attól is, ahogy megítélik. Ráadásul azzal, hogy rendszeresen, minden tettére és testrészére kiterjedően évek óta lekicsinylő megjegyzéseket kap, idővel a magabiztossága és az önbizalma is károsul. Azokban a bántalmazó kapcsolatokban, ahol gyerekek is születtek, még nehezebb lehet a szabadulás. Megtörténik, hogy a nő a közös gyerekek láthatásának megvonásával fenyegetőzik, esetleg azzal, hogy a bíróságon párja ellene fordul. A félelem a bíróságon zajló eseményektől erős visszatartó erővel bírhat. Az is lehet, hogy amiatt nem szeretne kilépni valaki a kapcsolatból, mert nem akarja a gyerekeket magukra hagyni. Jellemző lehet az az érzés is, hogy nem akar ő lenni az, aki tönkreteszi a családot.

A félelem, hogy kudarcot vallott, hogy megbukott a házassága szintén visszatarthatja a bántalmazott felet a válástól. Ezek az összetett érzelmek biztos, hogy hatással vannak a munkahelyi teljesítményre, a düh, a frusztráltság, a szomorúság, az anyagi biztonság miatti aggodalom, a félelem az újabb bántásoktól óriási teher. Időbe telik, mire ráébredhet a bántalmazott férfi, hogy ami vele történik, az állandó és visszaélésszerűen zajlik. Csak úgy lehet ennek véget vetni, ha hajlandó ezekről valakivel őszintén beszélni, és idővel elég önbizalmat szerez ahhoz, hogy ki tudjon lépni a bántalmazó kapcsolatból.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba