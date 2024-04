Kocsis Máté: Magyar Pétert majd Gyurcsány Ferenc elrendezi

Kocsis Máté szerint Magyar Péter extrém módon élt vissza a családi bizalommal, amikor titokban felvette beszélgetését a feleségével, Varga Judittal. A Fidesz frakcióvezetője a Bayer show-ban azt mondta, nem érti, miként gondolhatja valaki, hogy ezek után a közéletben boldogulni fog, mindenkinek az lesz a kisagyában, felveszi-e a beszélgetést vele is. Kocsis Máté most azt mondta, Magyar Péter a hangfelvétellel saját magát, az állásait akarta védeni. (Korábban ő is azt mondta, hogy azokat Varga Juditnak köszönhetően kapta, ám később a kormány ezt cáfolta.)

Magyar Péter népszerűségét azzal magyarázta, hogy az ország baloldali része (a gyurcsányi oldal) csalódott a politikusaiban, akik sikertelenek a választásokon és olyan ügyeket (migráció, háború) képviselnek, amelyekről még egy jóérzésű baloldali ember is azt gondolja, nem az ország érdeke. Ők inkább az ellenzékváltásban érdekeltek, Márki-Zay Péter után találtak egy új messiásjelöltet, akit a baloldali sajtó támogat, noha a baloldal tortáját szeleteli, de végül jön majd Gyurcsány Ferenc és elrendezi az egészet.

Azoknak, akik finanszírozzák a magyar baloldali politikát, most az, hogy Gyurcsány Ferencnek hívják vagy Márki-Zay Péternek vagy Magyar Pétrnek, vagy mit bánom én, hogy hívják őket, azoknak a finanszírozóknak elemi érdekük, minden pénzt megér számukra, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen

– tette hozzá Kocsis Máté.

A Fidesz-frakcióvezető Bayer Zsolt műsorában azt mondta, a kormány áprilisban benyújthatja a gyermekvédelmi törvény szigorítását. Ott nem állnak meg, hogy a gyermekvédelemben dolgozó vezetőknek kötelező a pszichológiai alkalmassági vizsgálat. Büntetőjogilag szankcionálják majd, ha a jelzőrendszerben résztvevők (gyermekháziorvosok, védőnők, pedagógusok) nem jelzik az általuk észlelt bántalmazásokat, a módosítás reagál az olyan sajnálatos hibákra is, mint a kegyelmi botrány, de fontos változás lesz az is, hogy nem évülnek el a pedofil jellegű bűncselekmények.

Ellenzéki kezdeményezésre az Országgyűlés egyébként hétfőn tart politikai vitát tart a gyermekekről szóló nemzeti stratégiáról. Korábban a Népszava gyűjtötte ki, hogy az elmúlt 14 évben egyetlen gyermekvédelmi témában benyújtott ellenzéki kezdeményezés sem jutott el szavazásig a parlamentben. 30 határozati és 27 törvénymódosítási javaslatot nyújtott be az ellenzék kifejezetten gyermekvédelemmel, a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatos témákban.