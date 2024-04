„Nem ragaszkodnánk egy újszülötthöz” – Mohamed Fatima nyitott az örökbefogadásra

Mohamed Fatima és férje, Gábor szeretnének gyereket. Bár a 42 éves énekesnő még nem mondott le arról, hogy szüljön, az örökbefogadás is szóba jöhet.

Nem adtuk még fel a reményt, hogy vér szerinti babánk legyen, de felkészültünk arra is, hogy egy olyan kis lelket mentsünk meg, akinek erre szüksége van, és akinek az a sorsa, hogy a mi családunk tagja legyen. Még nem tűztünk ki határidőket ezzel kapcsolatban, és nem is ragaszkodnánk egy újszülötthöz. Hiszek abban, hogy azt a gyermeket fogjuk megtalálni, akit nekünk szánt az ég

– mondta a Blikknek.

Mohamed Fatima a lapnak arról is beszélt, hogy a napokban teljesen elbűvölte egyik barátja nyolc hónapos kisfia. „Van abban valami felemelő, ahogy ezek a kis pasik a nőkre néznek. Persze, nekünk is az a legfontosabb, hogy egészséges legyen, és épp úgy örülünk majd egy kislánynak is, mint egy kisfiúnak” – tette hozzá az énekesnő.