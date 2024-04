Tömegverekedés után tíz hokist állítottak ki végleg a magyar döntőben

Óriási tömegverekedéssel ért véget az UNI Győri ETO HC és a Lehel HC döntője.

Az Andersen Liga, vagyis a magyar másodosztály döntőjének harmadik meccsén a győriek 2-0-ra vezettek már, vagyis egy újabb sikerrel az aranyérem is biztossá vált volna. Ennek tudatában léptek jégre és 34 perc után már 5-1-re vezettek. Ekkor azonban több ütközés tőrtént, az ETO egyik játékosa a jégen is maradt, a kapus pedig elégtételt vett a tettesen egy balegyenessel. Ez elég is volt ahhoz, hogy őrült nagy tömegverekedés vegye kezdetét.

A verekedés 1:42:05-től látható a szövetség felvételén:

A bunyó végén mindkét csapatból öt-öt játékost állítottak ki, ennek eredményeképp pedig a Lehel HC-nak nem volt a minimálisan elvárt, legalább tíz játékosa a továbbiakban a csapat keretében. A mérkőzés így idő előtt véget ért, a győriek pedig söpréssel nyertek bajnoki címet.