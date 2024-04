Lebecsülték a magyar kéziseket, de visszavágtak

A beálló Pásztor Noémi szerint sokan lebecsülték a magyar női kézilabda-válogatottat, amely azonban a debreceni olimpiai selejtezőtornán a kvótaszerzéssel bizonyította, hogy jó csapat.

„A papírforma azért van, hogy felborítsuk, és mi ezt megtettük ezen a hétvégén.

Úgy gondolom, talán egy kicsit lebecsültek minket az emberek. Nem sikerült túlságosan jól a legutóbbi világversenyünk, és mindenki abból indult ki, de mi jó csapat vagyunk, jó a csapategység, úgyhogy nagyon jól tudunk küzdeni, szerintem ezért alakult ilyen simán ez a selejtezőtorna

– nyilatkozta az MTI-nek a Japán ellen 37-28-ra megnyert vasárnapi meccs után a Mosonmagyaróvár beállója, aki mindkét lövését gólra váltotta.

A Ferencváros balszélsője hozzátette, kellett, hogy egy picit észbe kapjanak, illetve az, hogy legyen előttük egy cél, amiért küzdhetnek. A világbajnokság után mindenki tudta, milyen kemény hónapok vannak előttük, mindenki úgy kelt fel és úgy feküdt, hogy a klubjában a legjobbját nyújtsa.

Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a csodának, hogy a válogatott kijutott az olimpiára.

Nagyon nehéz világbajnokságunk volt, de ott is volt egy célunk, egy álmunk, és tudtuk, hogy ez az április kifejezetten fontos, úgyhogy nagyon örülök, hogy ott végül olyan helyezést értünk el, hogy most selejtezhettünk, és hogy ilyen jól alakult ez a hosszú hétvége” – magyarázta Márton, aki háromszor talált be a japán kapuba.