Állatsimogató épült Anglia egyik legrosszabb börtönébe, hogy a rabok le tudják vezetni a stresszt

Nyulak, tengerimalacok és hörcsögök várják a fogvatartottakat.

Állatsimogatót építettek egy brit börtönnek, hogy így is segítsék a rabokat abban, hogy kezelni tudják az őket érő stresszt, írta meg a Daily Mail.

Jelenleg közel hatszáz fogoly tölti a büntetését a Wigan városához közeli HMP Hindley-ben, amit a korábbi jelentések Nagy-Britannia egyik legrosszabb fegyintézeteként tartottak számon, ahol mindennapos az erőszak és a kábítószer-használat. Ezt akarták orvosolni az intézmény vezetői, amikor a terápiás jellegű újítás ötletét vetették fel. Azt korábban már több kutatás is megerősítette, hogy az állatokkal való játék növeli a stresszt csökkentő oxitocin hormont, ugyanakkor csökkenti a stresszt kiváltó kortizol hormont, innen nézve elég kézenfekvő volt ezt a megoldást választani.

Az állatsimogatót egyébként a börtönlelkészek forszírozták először, mára pedig a börtön parancsnoka is megerősítette, hogy mindez telitalálat volt. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy milyen állatokkal találkozhatnak a fogvatartottak, de az állatsimogatókat ismerve sejthető, hogy nyulak, tengerimalacok, futóegerek hörcsögök és patkányok biztosan rendelkezésre állnak. Ahogy bármelyik másik szabadidős tevékenység esetében, a foglyoknak itt is kérvényezniük kell, hogy átmehessenek az állatsimogatóba, ami nem csak zárt térben működik. Kialakítottak hozzá ugyanis egy kis kertet is, ahova a rabok elvonulhatnak az állatokkal, távol a társaiktól. A fegyőrök persze ilyenkor is rajtuk tartják a szemüket.

Mindezek mellé a HMP Hindley lakói még egy kis üvegházat is kaptak, ahova belátásuk szerint ültethetik a szigorúan legális növényeiket.