Két hét után újra együtt a szétválasztott ikrek, csodás pillanat lett a nagy találkozásból

Zokogott a boldogságtól egy liverpooli édesanya, akinek ikrei végre újra együtt lehetnek, két héttel a komplikációktól sem mentes szülés után. A brit család feledhetetlen pillanatáról és a nem túl örömteli előzményekről a BBC számolt be, ők azt írják a 27 éves Lara Hough-t a terhessége utolsó heteiben már figyelmeztette az orvosa arra, nagy esély van rá, hogy egyik gyermeke nem fogja túlélni a születést.

A kis Neve végül mindössze 652 grammal jött világra, aminek az oka az volt, hogy keringési problémák léptek fel nála az anyaméhben, így nem jutott elegendő tápanyaghoz. Ennek ellenére gond nélkül világra jött, és még oxigénpótlásra sem szorult.

Neve-vel ellentétben bátyjánál, az 1,5 kilogrammal születő Louie-nál viszont komplikációk léptek fel, összeomló tüdeje miatt azonnal speciális kezelésre szorult. Hetekkel később azonban az édesanya szerint már sokkal jobban van a kisfia, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy csütörtökön végre újra találkozhattak az ikrek. A róluk készült fotó pedig többet mond minden szónál:

Liverpool twins separated at birth “cuddle and hold hands” as they reunite after two weeks https://t.co/CP3SDeAUC3

— BBC News (UK) (@BBCNews) March 25, 2021