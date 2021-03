2000-től 2006-ig játszott a sorozatban.

Tavaly szeptemberben jelentette be Frankie Muniz, a Már megint Malcolm című vígjátéksorozat korábbi főszereplője, hogy apa lesz belőle, ugyanis terhes a felesége, Paige Price. Most Instagramon számolt be arról a színész, hogy megszületett első gyerekük, aki fiú lett.