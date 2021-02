A megfelelő étrend aranyat ér – mert nem mindegy, mit eszik, ha kínozza az aranyér!

Az aranyér az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma. Minden második ember észleli magán a tüneteit, általában még 50 éves kora előtt. Bár rengeteg az érintett, de mivel az aranyér a végbélnyílásnál alakul ki, az emberek nem szívesen beszélnek róla, így kevés megbízható információ jut el hozzájuk. Pedig egy kis odafigyeléssel bárki sokat tehetne azért, hogy az aranyere meggyógyuljon, vagy legalább ne súlyosbodjon az állapota.

Aranyér esetén kiemelten fontos a helyes táplálkozás. Tanácsos kerülni a székrekedést okozó, így a túl zsíros, a túl sós, az agyonfűszerezett, az olajban sült ételeket, illetve hanyagolni kell a gyorséttermi kosztot, valamint az iparilag feldolgozott, csomagolt élelmiszereket is. Nem tesz jót a túl sok kenyér és péksütemény sem, különösen a fehér lisztből készült termékek, de a kekszek, sütemények ugyancsak kerülendők. Nem árt minimálisra csökkentenünk a hús, a tej, a sajtok és a jégkrémek fogyasztását, és nagy ívben kell kerülni a sok hozzáadott cukrot tartalmazó ételeket és italokat, az étcsokoládét és a nem eléggé érett banánt is. Mindez talán soknak tűnhet, de ez csupán általános érvényű felsorolás, és ahogyan minden ember, minden szervezet működése kicsit más, úgy a kerülendő élelmiszerek listája is egyénenként változhat. Figyeljünk testünk jelzéseire!

Hasonló a helyzet az ajánlott ételek listájával is. Az alábbiakban felsorolt élelmiszerek nem egyformán működnek mindenkinél, de mind egészségesek, vagyis aranyértől függetlenül jót tesznek az emésztésnek és a szervezetnek. Az aranyérrel kapcsolatos legfontosabb „aranyszabály” a megfelelő mennyiségű rost és folyadék bevitele, hogy normalizálódjon a belek nedvességtartalma és a széklet állaga. Ajánlott naponta legalább 2-3 liternyi folyadék (alkohol-, cukor-, és koffeinmentes) bevitele, ami lehet víz, gyümölcs-, vagy gyógytea, illetve hozzáadott cukrot és adalékanyagokat nem tartalmazó gyümölcslé. Folyadékot nem csak ivással viszünk a szervezetbe, bármikor jó ötlet például egy tányér leves sok zöldséggel. A friss zöldségek és a gyümölcsök a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás alapjai. Aranyér esetén részesítsük előnyben a citrusféléket, a bogyós gyümölcsöket, például a szedret, az epret, az áfonyát. Szezontól függően minden mennyiségben ehetünk szőlőt, barackot, szilvát, cseresznyét, ahogy egzotikus gyümölcsöket is, például papayát, mangót, ananászt.

A zöldségek közül az aranyér ellen a legjobbak a céklafélék, a répa, a zeller, a retek, a lédús paradicsom, a rostban gazdag brokkoli, a káposzta, a kelbimbó. Nemcsak aranyeres panaszokra, de hús pótlására is kiválóak a hüvelyesek, például a bab és a lencse. A gabonafélék közül a legjobb a zab, a pékáruk közül pedig mindig válasszuk a teljes kiőrlésű változatokat, és együnk mellé kefírt vagy natúr joghurtot. Jó trükk, ha a szokásos ételeinkbe mindig csempészünk egy kis friss zöldséget és gyümölcsöt. Adjunk például bogyós gyümölcsöket, vagy banánkarikákat a reggeli zabkásához vagy müzlihez, spenótleveleket a rántottához, reszelt répát, vagy cukkinit a spagettiszószhoz.

Fontos, hogy bár az aranyér nagyon gyakori betegség, bizonyos esetekben, főleg ha elhanyagoljuk, súlyossá válhat, illetve előfordulhat, hogy más, sokkal komolyabb problémák, például daganatos betegségek húzódnak a háttérben, ezért ha észleljük magunkon, a kezdetektől kezeljük a tüneteket, vagy pedig forduljunk gyógyszerészhez, orvoshoz tanácsért!

Az aranyér korai tünetei közé tartozik a székelés közben érzett fájdalom, a viszketés a végbéltájon, valamint vérzés is előfordulhat. Fontos, hogy minél előbb felismerjük a tüneteket és elkezdjük azok kezelését, így elkerülve a betegség súlyosbodását.

