Ötvenszeres pénzt keresett GameStop részvényein egy tízéves amerikai kisfiú

Máris a következő befektetésen töri a fejét.

Az elmúlt hét kétségkívül legnagyobb port kavaró eseménye az volt, hogy amatőr befektetők egy csoportja a feje tetejére állította a Wall Streetet, és komoly anyagi veszteséget okoztak nem egy nagy befektetőnek azzal, hogy nagytételben vásárolni kezdték az olyan, egyébként értéktelennek tűnő vállalkozások részvényeit, mint például a GameStop nevű videójáték-értékesítő hálózat. Amellett, hogy a nagy pénzemberek megütötték a bokájukat, a kisbefektetők közül sokan szép summára tettek szert, és akadtak olyanok is, akik bár végig passzívak voltak, hihetetlenül jól jöttek ki a dologból.

A Daily Mail például egy 10 éves amerikai fiúról, Jaydyn Carról ír, akinek évek óta ott lapult a zsebében tíz GameStop részvény. Ezeket 2019-ben ajándékba kapta az édesanyjától, Ninától aki akkor azért döntött a szokatlan ajándék mellett, mert úgy gondolta, ezáltal a fia már egészen fiatal korában szert tehet némi pénzügyi ismeretre, és nem utolsó sorban a társai közül is kitűnhet.

Jaydyn pedig tényleg arról beszélt a lapnak, hogy nagyon menő dolog volt egy olyan cég részvényesének lenni, ahol ők is rendszeresen vásárolnak – a fiú videójátékait rendszerint a GameStopnál szerezték be, ezért is döntött úgy Nina, hogy részvényeket is tőlük vesznek. Jaydyn időről időre nézegette az árfolyamot, de tudta, hogy hosszútávú befektetésről van szó, ezért rendszerint nem bolygata azt.

Aztán a múlt héten Nina üzenetet kapott, hogy az árfolyam felkúszott 350 dollárra. Először ő maga sem értette, mi történik, ám ahogy képbe került a tőzsde felbolydulásával kapcsolatban, azonnal rohant a fiához, hogy döntse el ő, eladják-e a részvényeket. Jaydyn végül az eladás mellett döntött, hiszen nem tudhatták, hogy mikor kezd el újra csökkenni a részvények értéke.

A tíz darab, összesen 60 dollárért vásárolt részvényt 3200 dollárért értékesítették összesen, több mint ötvenszeres pénzt keresve.

Hogy mit fog csinálni a hirtelen az ölébe hulló összeggel, Jaydyn azt mondta, 2000 dollárt a megtakarítási számlájára tesz, 1000 dollárt pedig befektet. A maradék 200-ból pedig talán vesz egy új videójátékot.