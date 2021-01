Biden egyik első lépéseként eltávolíttatta az Ovális Irodából azt a gombot, amivel kólát rendelhetett

Joe Biden elnökké avatása után is a legtöbb dolog ugyanúgy marad a Fehér Ház híres Ovális Irodájában, de egy dolgot gyorsan eltávolítottak – írta a Fox16.

Nem, nem Donald Trumpra gondolunk, hanem arra a gombra, ami már jó pár elnök ideje alatt ott állt az asztalon.

– írta még 2017-ben az elnök asztalán található kis fadobozról az AP, Trump esetében diétás kólával.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021