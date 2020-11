25 évet kapott a férfi, aki menekülés közben lelőtt egy rendőrkutyát

A tárgyaláson a férfi bocsánatot kért a rendőrtől, aki elmondása szerint a legjobb barátját veszítette el.

A Ladbible számolt be egy floridai bírósági tárgyalásról, ahol a vádlott Jhamal Paskelt összesen 25 év börtönre ítélték egy valóságos ámokfutásért, amit még 2018-ban követett el.

A most 19 éves férfinek tiltott fegyverbirtoklásért, fegyveres rablásért és két nő elrablásáért kellett első sorban bíróság elé állnia, de a közvéleményt mégsem ezért izgatta fel igazán az ügye. Sokkal inkább azért, mert amikor két évvel ezelőtt a hatóságok őrizetbe vették, Paskel megpróbált elmenekülni, aminek során a fegyverével lelőtte az utána eredő rendőrkutyát.

A tárgyaláson meghallgatták a Fang névre hallgató kutya egykori gazdáját, Matt Herrerát is, aki úgy fogalmazott, nem csak neki okozott hatalmas törést a legjobb barátjának halála, hanem az egész rendőrörsnek, a feleségének és a gyerekeinek is, hiszen a kutya igazi családtag volt náluk. Herrera felidézte azt a napot is, mikor Paskel megpróbált meglógni előlük. Ő maga egyből a férfi után küldte a kutyáját, nem sokkal később azonban eldördült az első lövés, ami után már csak az állat nyüszítését lehetett hallani.

Paskel a tárgyalás során bocsánatot kért Herrerától, ahogy azoktól az emberektől is, akiket a tetteivel veszélybe sodort, nem utolsó sorban pedig az édesanyjától is, akit elmondása szerint cserben hagyott. Az utolsó szó jogán azt mondta, most már férfi, és kész vállalni a felelősséget azokért a tettekért, amelyeket gyerekként elkövetett.

Végül öt évet kapott, amiért végzett a kutyával, emellett további húsz évet a többi bűncselekmény elkövetéséért.

