A Mikulás szuperterjesztő, dagadt és az intenzívre kerülhet – mondta a szakértő a tévében

Nem akartak hinni a szemüknek és a fülüknek a brit tévénézők, amikor a Good Morning Britain adásában egy ír egészségügyi szakértő a Mikulás koronavírus-fertőzöttségének esélyeit latolgatta.

Emer Shelley orvosprofesszor többek között ezt mondta a brit ITV csatorna reggeli műsorában:

És hogy mire jutottak a szakértők? Hát arra, hogy mivel a Télapó bejárja az egész világot, félő, hogy a vírust körbehordozza az egész bolygón, ráadásul ő maga is ki van téve a megbetegedés veszélyének. A közegészségügyi szakértő a következő szakvéleményt alkotta Mikulásról:

Összefoglaljuk tehát: a tévéműsorban az hangzott el (nyilván viccből), hogy a Mikulás

Professor Emer Shelley is 100% in favour of lock downs and BELIEVES in Santa Claus!! pic.twitter.com/hytYoIzNSl

— #Crescent Moon (@Crescen21993055) October 29, 2020