Egy hatalmas Borat lebegi körbe Torontót

Bár sokan azt hihették, nem hallucináltak azok, akik egy hatalmas Boratot láttak lebegni Torontóban, az Ontario-tó partján.

Borat mankinit és zoknit viselő alakja egy hatalmas uszályon lebeg fel-alá a tó partmenti sávjában, hogy Sacha Baron Cohen új filmjét promózza – írja egy helyi hírportál.

A rendkívül hosszú című: Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan ma, azaz október 23-án debütál az Amazon Prime-on.