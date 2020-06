Azonnali kirúgást ért a szalámiszvasztika Ohióban

Az ohiói Brook Parkban egy nő meglepve tapasztalta, hogy a férje által vacsorának hozott pizzán egy szvasztika látható. A kreatív dolgozók szalámiból rakták ki a jelképet, valószínűleg úgy gondolták, hogy a fogyasztók majd nagyot nevetnek az egészen, de nem fogják posztolni sehová, így bajba sem fognak kerülni. Mint kiderült, nem lett igazuk, mivel a pizzán felháborodó vendég lefotózta a művet és feltöltötte a Twitterére.

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! 🤯🤯🤯🤯✊🏻✊🏿✊🏾✊🏽 pic.twitter.com/zQaXecN2se

— misty laska (@LaskaMisty) June 28, 2020