Bulizás közben többször is ráhívták a rendőrőket Pumped Gabóékra a szomszédok

Aggodalomra semmi ok, azóta már egy sokkal nagyobb bulit szervez.

Pumped Gabo mint minden mást is, ezt a történést is Instagram-oldalán dokumentálta. Nem részletezte az esetet, de nem is kell különösebben megmagyarázni, valószínűleg a túlzott hangoskodás zavarta a szomszédokat. Úgy néz ki, komoly partiszervezői babérokra tör, mivel még az edzést is hanyagolta a buliszervezés miatt. Pumped azt írta, először nagyon elkeseredett, de senkinek sem kell pánikolnia, mivel azóta, ugyan véletenül, de talált egy sokkal nagyobb, elszigeteltebb helyszínt, ahol már gondtalanul folytatódhat a szórakozás. Ahogy ő fogalmazott:

Isten velünk van, Isten akarja, hogy bulizzunk, Isten szeret minket.

Ha eddig nem tudta, mit tetováltasson magára, ez a felirat éppen jónak tűnik.

Kiemelt kép: Instagram/@pumped_gabo