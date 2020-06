A történelem során először volt indokolt egy melltorta elkészítése

Chrissy Teigen kivetette melléből a szilikont, barátai pedig tortával lepték meg.

Chrissy Teigen nemrég eltávolíttatta melléből a szilikont, ezt Instagramon jelentette be, ahogy azt is ott mutatta be, hogy ennek örömére négyéves lánya milyen üdvözlőlapot írt neki.

Teigen nem indokolta különösebben, miért döntött úgy, hogy 14 év után megszabadul a szilikontól, de emiatt nem szomorkodott senki, és nemcsak lánya, de barátai is szórakoztató módon ünnepelték meg a műtétet, és

megmutatták, hogy milyen az, amikor tényleg indokolt lehet egy melltorta:

