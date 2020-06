Robogóval és lázmérővel önkénteskedik a 77 éves szupernagyi

A 77 éves Surin Makradee több mint 38 éve önkénteskedik a thaiföldi Saladangban, és a koronavírus idején sem tétlenkedik – szúrta ki az Index. Az idős hölgy egyik fő feladata, hogy robogójával házhoz menve megmérje a lakosok testhőmérsékletét, illetve tájékoztatást nyújtson nekik arról, mik a teendők a járvány idején. Az önkéntes hölgy elmondása szerint megelégszik az emberek elismerésével, nem zavarja, hogy nem kap pénzt munkájáért.

Thaiföldön több mint egymillió önkéntes segít a falvakban, akik igazi hősöknek számítanak, mivel az ő munkájuknak is köszönhető egyrészt, hogy az országban nem durvult el annyira a járvány. Az önkéntesrendszert még a hidegháború idején építették ki.

WATCH: Grandma Surin goes door-to-door on her motorcycle nearly every day visiting dozens of homes to do temperature checks pic.twitter.com/IoOhfio4wK

— Reuters (@Reuters) June 13, 2020