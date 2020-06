Hamarosan folytatódik a félbehagyott filmek forgatása.

Sylvester Stallone már javában dolgozott új filmjét, amikor beütött a koronavírus járvány. A februárban még forgó Samaritan című mozi felvételén lánya, Sistine is meglátogatta. Akkori közös fotójukon a színész arca csak véres volt, most azonban egy sokkal bizarrabb képpel jelentette be Stallone, hogy hamarosan újra munkába áll.

Alig várom, hogy visszatérjek dolgozni.

– írta posztjában Stallone.

Kiemelt kép: Instagram/@officialslystallone