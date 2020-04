A 6 éves North West úgy beszólt Kim Kardashiannak a videós bejelentkezése közepén, hogy még ő is meglepődött

Kim Kardashian mindössze egy gyors bejelentkezést szeretett volna felvenni a videóban, amiben elmondja, hogy minden rendben van vele és reméli mindenki más is jól van, de a tervébe North West is beleszólt, aki nem hagyta, hogy az anyja végig mondja, amit akar. Az egész azzal kezdődött, hogy amikor Kardashian bemutatkozott, North beugrott a képbe és elkiabálta saját nevét, hogy mindenki tudja, ő is jelen van. Aztán, az anyja mondata közepén azt mondja, hogy ki akar menni, mire Kardashian türelmesen válaszol neki, hogy tegnap már kiment a kertbe, ami teljesen rendben volt.

A kedvenc párbeszédünk a videó utolsó felében hallható:

– mondja Kardashian, mire Nort közbeszól:

Kim erre meglepett arccal egy másodperc hezutálás után már csak annyit mond, hogy: Igaz! Ezek után gyorsan le is zárja a videót. Az ominózus videó itt látható:

