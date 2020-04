A Disney elárulta a híres édesség receptjét

Ha valaha is volt már Disneylandben, jó eséllyel találkozott a Dole Whip nevű ananászos édességgel. A Dole Whip a Disney hivatalos jeges finomsága, amit 1986-ban kezdtek el árulni a mesefigurás parkokban, és kizárólag ott lehet belőle vásárolni. A cég viszont úgy döntött, elárulja miként lehet otthon is Dole Whipet készíteni a járvány idején. Korábban eddig nem osztottak meg semmilyen receptet, ami Disneylandben kapható finomságé.

Mindössze három összetevő kell a desszerthez: egy nagy gombóc vanília ízesítésű fagyi, 120 ml ananászlé, valamint két csésze fagyasztott ananász. Ezeket dobjuk össze egy blenderbe, vagy turmixgépbe, és keverjük össze. Fontos megjegyezni, hogy a Disneylandekben vegán, azaz tej nélküli fagyival készítik az édességet. A felnőttek nyugodtan bolondíthatják tovább a finomságot egy kis rummal.

