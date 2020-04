Eltitkolta koronavírusos tüneteit egy férfi, mert bent akart lenni a szülésnél

Csak akkor vallotta be, hogy beteg, amikor a feleségén is elkezdtek kijönni a fertőzés tünetei.

Bár tudta, hogy jó eséllyel megfertőződött, és rosszul is érezte magát, eltitkolta a tüneteit az orvosok elől egy amerikai férfi, mert mindenképpen ott akart lenni a gyermeke megszületésénél. Csak akkor vallott be mindent, amikor a szülés után nem sokkal, a feleségén is elkezdtek előjönni a koronavírus tünetei.

Az eset a múlt héten történt, a koronavírus-járvány legdurvább gócának számító New York államban. A rochesteri Strong kórházban azóta szigorú óvintézkedéseket vezettek be, hogy ne fordulhasson elő hasonló eset. Chip Partner a kórház szóvivője egy helyi lapnak elmondta, a személyiségi jogok miatt nem árulhatja el, hogy az apa, az anya, illetve az újszülött tényleg megbetegedtek-e koronavírus-fertőzés miatt.

A szülészeti osztály dolgozóit informálták a lehetséges fertőzésveszélyről, azóta mindannyian maszkot viselnek teljes munkaidőben, és rendszeresen mérik a lázukat, de amíg nem jelentkeznek tüneteik, tovább dolgozhatnak. Chip Partner hozzátette, a szülészet egyik munkatársának az eset után voltak felső légúti megbetegedésre utaló tünetei, de a koronavírus-tesztje negatív lett.