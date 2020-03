A karantén miatt nők ezrei kénytelenek otthon csinálni a körmeiket, mutatjuk a végeredményeket

Szükség van a körmösökre, nagyon úgy látszik.

Hiába van Magyarországon kijárási korlátozás, kozmetikushoz, fodrászhoz és körmös is el lehet menni. A briteknél nem egészen ez a helyzet, ott a kormány késői reakciója miatt most gyorsan, kemény lépésekkel próbálják lassítani a koronavírus terjedését. A szigorú szabályok szerint például nem ajánlatos körmöshöz járni, ez pedig azt eredményezi, hogy a brit nők kénytelenek otthon elkészíteni a körmeiket.

Mutatunk hármat, amiből el kellene dönteni, hogy melyik a nem annyira katasztrófikus:

Első versenyző:

I spent like 5 hours doing my own acrylics because of quarantine. Make fun of them, please. pic.twitter.com/bT5hHLZZ0P — Low-tier Becky mayocel (@annal1sa97) March 24, 2020

Második versenyző:

Ladies, show me your quarantine nails. It’s been awhile. I call mine ‘inverse french’ 💅🏽 #StayAtHome pic.twitter.com/tX93mAhx8F — Diana 🖤 (@DianaA) March 27, 2020

Harmadik versenyző:

quarantine day 4: got extremely drunk and did my own acrylics last night, woke up with the longest nails i’ve ever had pic.twitter.com/5XqB29mmml — nug exotic (@GH0STGRLS) March 21, 2020

Az utolsó indulóhoz fontos információ, hogy bevallotta: előző este nagyon berúgott és részegen úgy döntött, hogy megcsinálja a körmét, szóval ennek tudatában pontozzatok!

Mirror