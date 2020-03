Ha nincs járvány, sohasem tudjuk meg, hogy ki az a Walter

Ahogy egyre tovább húzódik a korona-vírus miatti bezártság, az emberek elkezdenek egyre furább dolgokat csinálni, olyasmiket, amik egyébként eszükbe sem jutnának. A leedsi Sian Cosgrove például azon kezdett tűnődni, hogy hívhatják a szemközti házban élő fekete-fehér macskát, majd úgy döntött, megpróbálja kideríteni.

Sian egy fehér lapra, nagy, rikító betűkkel felírta a kérdést: „Mi a neve a fekete-fehér macskának?” A papírt aztán kiragasztotta az ablakába és várt, hogy történik-e valami. Nem sokkal később egy hasonló rikító betűs papír tűnt fel abban az ablakban, amelyikben a macska szokott ülni. Az volt ráírva: Walter.

In other news… the cat over the road is called Walter pic.twitter.com/loIHA2J4mH

— Sian Cosgrove (@sian_cosgrove) March 29, 2020