Sclerosis multiplexszel élek, a feleségem is csak valamennyire hiszi el

A sclerosis multiplex gyógyíthatatlan betegség, ezzel együtt élni egy házasságban egyik fél számára sem könnyű. Olvasói levelet kaptunk a témában, és ahogy másoknak is, most is segítünk abban, hogyan lépjen tovább olvasónk a nehéz élethelyzetén. Ha neked is van gondod a párkapcsolatodban, házasságodban, ha nem tudod, hogyan dönts, várjuk a leveled az igyjartam@24.hu email címre.

AA feleségemmel közel húsz éve vagyunk együtt és mostanában sok a stressz az életünkben. Ezzel együtt sclerosis multiplexszel diagnosztizáltak, ami ugye nem látszódik. Nem is hiszi el senki, hogy beteg vagyok, a feleségem is csak valamennyire. Azt szokás mondani, hogy nem halálos, és tulajdonképpen nem az, viszont ellehetetleníti az addigi életet, változtatni kell. Nincs rá se gyógyszer, se gyógymód. Több agyvérzésen vagyok túl, és mindezzel együtt a házasságomban az elvárások nem változnak, ráadásul kiszállni sem tudok belőle. Az olvasói levelet Márk írta nekünk, akinek mi adtuk a nevet amiatt, hogy a története ne legyen felismerhető. A betegségek eddig keveset szerepeltek a párkapcsolati problémákkal foglalkozó Így jártam blogunkban, pedig komoly hatással lehetnek a házasságokra, hosszú távú kapcsolatokra. Mit lehet tenni? A sclerosis multiplex a szexuális életben is megmutatkozik, hiszen az idegrendszerre hat: impotencia, libidóhiány, az érzékelés megváltozása is előfordulhat. Ha párkapcsolatról vagy házasságról van szó, a jövőt illetően a bizonytalanság érzése jelenhet meg, ami normális ebben a helyzetben. A bizonytalanság miatt a kommunikáció nehézkes lehet és az intimitás is elveszhet. Emiatt a beteg elszigetelve érezheti magát a családjától, szerelmétől, dühös, mérges, csalódott. A partner részéről ez a helyzet sokkal több türelmet, megértést és odafigyelést igényel, bátorításra van szüksége a betegnek, és megtörténhet, hogy minderre a partner valamiért nem képes. A szexuális életben gondot okozhat az orgazmus megélése is, hiszen a merevedés és az orgazmus is olyan, amiben az idegrendszernek szerepe van: a gerincvelőn keresztül kommunikál az agy és a nemi szervek, ha pedig idegkárosodás van, a kommunikációval gond lehet. A gyógyszerek, amiket a betegség tüneteinek enyhítésére adnak, szintén okozhatnak szexuális gondokat. A partnerek közötti kommunikáció az egyetlen megoldás arra, hogy a helyzetet megfelelően kezeljék. Az „Úgy érzem…”, vagy „Szeretnék…” kezdetű mondatokkal elérhetjük, amit szeretnénk. Ha együtt nem megy, akkor pszichológus segíthet. A megfelelő étrend, testmozgás, a pihentető tevékenységek, a külsőre, megjelenésre adott idő és pénz (fodrász, hajvágás, új ruha, stb.) sokat tesznek együttesen azért, hogy a beteg jobban érezze magát a bőrében. Ha a behatolás nem megy, akkor más módon tanulják meg egymást megérinteni, masszázstechnikák például segíthetnek. Azt is szem előtt kell tartani, hogy a partner, házastárs lesz egyben a legfőbb gondozó is, és az ápoló szerepkörből a szerető szerepbe bújni nem könnyű feladat. Amennyiben mód van rá, akkor az ápolói feladatokat teljesen vagy részben inkább szakember lássa el, leginkább a nagyon személyes jellegű feladatokat hárítsuk kívülállóra. A betegséggel járó depresszív hangulatot, a bizonytalanságot, a félelmet a jövővel kapcsolatban pszichológussal egyeztesse olvasónk – az orvosi szakrendelőkben vannak pszichológusok, sőt, ma már neuropszichológus is elérhető, érdemes utánajárni ezeknek a lehetőségeknek. Érdemes lenne más sclerosis multiplex beteggel is felvenni a kapcsolatot, Facebook-csoportokban vagy akár a neurológuson keresztül. Lehetséges, hogy új barátokat, új ismeretséget, rengeteg segítséget kap olvasónk. Mindenfajta nehéz élethelyzet, egy komolyabb betegség is magában rejti a jó élmények lehetőségét is, hiába nehéz az élet a betegséggel, de a lehető legjobbat is ki lehet ebből hozni. Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk. A sorozatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el. Kiemelt kép: Besenyei Violetta