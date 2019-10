ByeAlex az X-Faktorról: Itt kezdtem el felnőni és kölyökből a férfiember felé lépkedni

ByeAlex az X-Faktor kapcsán posztolt a saját Instagram-oldalán, ahol egy elég hosszú szövegben mesélt arról, mi mindent adott neki a műsor, és hogy milyen jó fejek a nézők, hogy követik őket hétről hétre.

Ahogy írja:

az X-Faktor alatt lett belőle férfi.

Elképesztő nézettséget hozott az @xfaktorhun a 7végén is! Mikor idén negyedjére is belevágtunk, én nem hittem, hogy az előző évek hatalmas sikereit is megugorjuk majd! Én ebben a tv műsorban kezdtem el felnőni és kölyökből a férfiember felé lépkedni, ami nagy feladat, de megéri. Sokat köszönhetek az egésznek rendkívül sok okból kifolyólag (🥀)… Én nem tudom mitől ilyen sikeres ez a műsor, de azt igen, hogy mi mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig is. Büszke vagyok a csapatunkra, és tudom azt, hogy mennyi meló van ezzel az egésszel a brigádnak. Emellett persze, sok fasza műsor van a tv-ben, sok ember éjjel-nappal dolgozik, hogy szórakoztató anyagokat adjon a nézőknek, és én köszönöm, hogy ilyen sokan megnéztek minket esténként, aztán online!