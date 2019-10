Aniston és Witherspoon új sorozatuk egyetlen részével keresnek annyit, amennyit te soha nem fogsz

Az összegeket látva nagyon fogsz nevetni, de nem örömödben.

November elsején mutatja be az Apple TV Jennifer Aniston és Reese Witherspoon új sorozatát, a Morning Show-t, és hát mivel mind a ketten nagyon befutott, nagyon sikeres és nagyon tehetséges színésznők, rendesen meg is fizetik őket ezért. És akkor most következzen nagyon sok nagyon magas szám, de előtte mindenki próbáljon meg leülni valami nagyon stabil székbe.

Szóval a Cosmopolitan azt írja a Hollywood Reporterre hivatkozva, hogy a sorozat részenként 15 millió dollárba, vagyis több mint 4 milliárd forintba kerül, és mivel két évaddal terveznek, évadonként tíz résszel, így a végösszeg 300 millió dollár lesz, kicsivel több mint 90 milliárd forint.

Na és akkor ebből a pénzből kap Aniston és Witherspoon fizetségül 2 millió dollárt részenként. Mármint 600 millió forintot. Igen, részenként. Hatszáz millió forintot.

Hagyok időt.

Most pedig számoljunk tovább, mert ha ezt a részenkénti 600 millió forintot beszorozzuk hússzal, ahány része lesz ennek a sorozatnak, akkor megkapjuk, hogy Jennifer Aniston és Reese Witherspoon fejenként 40-40 millió dollárt kapnak, mire lemegy mind a két évad.

12 milliárd forintot. Egyetlen sorozatért.

Kiemelt kép: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images