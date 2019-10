Jameela Jamil beszólt a modelleknek, ezért egy modell beszólt Jamilnak

Jameela Jamilnak van egy külön Instagram-oldala, ahol saját magunk és testünk elfogadását promózza, így egyáltalán nem meglepő, hogy nemrég örömmel fogadott egy olyan divatbemutatót, amin teljesen átlagos nők vonultak fel. Csakhogy mindezt úgy fogalmazta meg, hogy hozzátette:

Oh my god 😍😍😍 this looks like the most fun, and not a long-starved terrified teenager in sight. Beautiful. https://t.co/hck5n6e9Xu

Na és ekkor jelent meg egy modell, Sara Sampaio, aki azt írta erre válaszul:

A fenti tweet nyilván eljutott Jamilhez, aki gyorsan reagált is:

Sampaio ezek után azzal folytatta, hogy Jamil szerinte igenis nekiment egy csoportnak, hogy azzal másokat emeljen magasra, meg amúgyis, szerinte a beteges fogyókúra és a drogozás nem a modellek problémája, hanem egy általános társadalmi probléma, amire Jamil már gyakorlatilag csak annyit válaszolt, hogy a divatipar túlságosan is veszélyes, csak ezt nagyon hosszan fejtegette, miközben elmondta azt is, hogy ő is modellkedett, sok modellt ismer és tudja, mekkora problémát jelentenek a divatiapar által felállított elvárások.

Alább nyomon lehet követni az egész beszélgetést:

I didn’t say all models in my tweet so try to calm down. But I will say there is a *vast* majority issue with young girls starving themselves, and using drugs and cocaine to control their weight, to meet the very small sample sizes. If you don’t see that, then you are in a bubble https://t.co/K3DkuRmIG7

— Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) October 16, 2019