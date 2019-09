Autóval hajtott a plázába, sorra törte az üzleteket

Megdöbbentő jelenet játszódott le a Chicago egyik külvárosában lévő Woodfield Mall plázában. Egy fekete városi terepjáró betörte a bejáratot, majd mintha mi sem történt volna, haladt tovább a 300 üzletnek és vendéglátóhelynek otthont adó épületben.

A központot azonnal lezárták, mentők, rendőrök tűzoltók lepték el a helyszínt, az embereket evakuálták. Az autó több üzletben is kárt tett, az egyik szemtanú szerint úgy haladt a plázában, mint egy flippergolyó:

So this just happened at Woodfield. I’m safe. Jesus Christ pic.twitter.com/fOfhtPkWvr

— ronin (@nipsfalloff) 2019. szeptember 20.