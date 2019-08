Kis Grófóhoz mentőt hívtak hasfájása miatt

Az énekes nemrég rövid látogatás tett egy kórházban, miután rosszul érezte magát egy hosszú nap után. A baj azonban nem túl nagy.

– mesélte a Blikknek Kis Gófo, akit érkezése után hat órával már haza is küldtek.

A családomnak megígértem, megpróbálok lassítani, mert halálra rémültek. Édesapám is, aki a hír hallatán messziről rohant be hozzám a kórházba. A feleségemről nem is beszélve, aki a picivel otthon izgult értem. Az a baj, hogy nem szeretek csalódást okozni a közönségemnek, arról szó se lehet, hogy lemondjak egy bulit, és nemet is nehezen mondok. Van, aki egy évre előre foglalt le, mert a fiának az a vágya, hogy találkozzon velem a születésnapján. Egy ilyen apukának mit mondhatnék?