Tóth Gabi letiltja a kommenteket, mert valaki nagyon durvát írt neki

Meg is osztotta a szóban forgó üzenetet.

Az énekesnőnél most telt be a pohár, amihez valószínűleg annak is köze van, hogy terhessége miatt érzékenyebb. Mondjuk nem is meglepő, hogy kiakad, ha az alábbihoz hasonló üzeneteket kap.

Habár Tóth Gabi az évek alatt már megszokta a negatív hozzászólásokat, a mostani tényleg kiverte nála a biztosítékot, ezért úgy döntött, hogy mindenkit letilt a közösségi oldalain.

Kedves követőim! Eljött az a pont amikor le kell tiltanom a kommenteket! Nap mint nap kell szembesülnöm ilyen és ehhez hasonló kommentekkel amiket már nem tudok és nem is akarok tolerálni vagy letojni! Mert ezeket már nem lehet! 15 éve vagyok ebben a szakmában és végignéztem ahogy az emberek egyre többet mocskolódnak az évek során! Aki szeret, bízom benne, hogy akkor is fog, ha nem kommentelhet! Lehet az anyaság felé vezető út is teszi velem ezt, de nem bírom tovább elviselni ezt a magyar megkeseredett irigy vircsaftot! Attól, hogy közszereplők vagyunk még nem kell nekünk mindent elviseni mert elsősorban EMBEREK VAGYUK ÉS NEKÜNK IS VANNAK ÉRZÉSEINK!

– írta Tóth Gabi.

Kiemelt kép: Instagram/@tothgabi