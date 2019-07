Tóth Gabinak kislánya lesz

Ősszel érkezik a baba, akinek a fogadására még semmi sem áll készen.

Az énekesnő és vőlegénye, Krausz Gábor április végén jelentették be, hogy gyereket várnak. Most pedig azt is elmondták a Story magazinnak, hogy lányuk fog születni.

A várhatóan ősszel érkező babának egyelőre még semmit nem vásároltak, de fejben már tervezik a szobáját. Egy dolog biztos, rózsaszín falakat mindketten leszavazták.

Kiemelt kép: Story