Tóth Gabi és Horváth Tomi összevitatkoztak a Sztárban sztár forgatásán

Hamarosan érkezik a Sztárban sztár leszek műsora, aminek mentorai túl vannak a válogatáson. Igaz, adódtak konfliktusok. Horváth Tamás például elnyomva érezte magát, emiatt össze is kapott a terhes Tóth Gabival és kiviharzott a stúdióból.

Mostanra pedig Horváth Tomi is lenyugodott és megbékélt.

Természetes, hogy olykor adódnak olyan helyzetek, amikben nem vagyunk egy véleményen. Ez történt itt, az előválogató során is, de a kezdeti feszültség után tisztáztuk a dolgokat Gabival. Mindannyian szerettünk volna igazán erős karaktereket válogatni a csapatainkba, de ott néhány momentum után úgy érzetem, hogy a zsűritársaimmal szemben némileg háttérbe szorulok. Abban a helyzetben Gabi is inkább Be­reczki Zoli csapatát erősítette, amit nem éreztem egészen megalapozottnak. Tény, hogy eleinte én is kevésbé voltam tapasztalt ebben a szerepkörben. Abban a pillanatban ez kicsit érzékenyen érintett, de szerintem végül szuper csapatok álltak össze, és alig várom a folytatást.