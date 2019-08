A szextől ugye nem fog megváltozni a menstruációm?

A párommal most leszünk először együtt szexuálisan, és csak gumival fogunk védekezni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye nem fog megváltozni a menstruációm? Ugyanúgy fog megjönni mint eddig? És azt hogy számoljam ki, hogy mikor lesz peteérésem? Nem szeretném az első alkalmat akkor, amikor a peteérésem van, mert félek attól, hogy kilyukad a gumi. És ha a menstruáció kezdetén csináljuk, amikor még csak barna folyás van, vagy amikor már rendesen menstruálok akkor jobban fájna a behatolás?

Az olvasói levelet Anna küldte nekünk, a téma a szüzesség, és ahogy minden más olvasónknak megváltoztattuk a nevét, az övét is megtettük, hogy ne legyen felismerhető a személye.

Mit lehet tenni?

A szüzesség elvesztése általában mindenkinél azért nehéz, mert kevés lényeges információ áll a rendelkezésre, az interneten is nehéz olyan oldalakat találni, ahol válaszokra lelhetünk. A legjobb ilyenkor szakembertől kérdezni, vagy pedig a szülőktől, de ez utóbbi sokaknál lehetetlen lenne. A legfontosabb tisztázni, hogy a menstruációt nem befolyásolja a szexuális élet. Az egy rendszeres, pontos, hormonális dolog, amibe maga a szexuális élet nem zavar bele. Tehát senkinek nem fog megváltozni a ciklusa csak azért, mert szerelmeskedett valakivel. Az első szex után is rendszeres lesz a menstruáció: 28 napra (vagy plusz, mínusz 4-5 napra ami még természetes, normális) biztosan lesz ciklus. Ezt csak az változtatja meg, ha megfogan egy baba, ami megfelelő védekezéssel elkerülhető.

A peteérés rendszerint a ciklus felénél történik, akinek 28 napos a ciklusa, annál feltehetően a 14. nap körüli napokon kezdődik. Egy adott ciklusban több petesejt is elkezd megérni, majd közülük kiválasztódik a legerősebb petesejt, ami készen áll a megtermékenyítésre.

A 14. nap környékén ha ez a petesejt találkozik a hímivarsejttel, azaz a spermával, akkor nagyon nagy valószínűséggel megtermékenyül, és beágyazódik a méh nyálkahártyájába. Amennyiben elmarad a megtermékenyítés, akkor is van esély a terhességre, hiába a peteérés időszaka: rengetegen védekeztek a naptármódszerrel, és bekövetkezett a terhesség. Ennek az az oka, hogy nem mindenkinél pontosan a ciklus felénél van a peteérés, van, hogy elhúzódik, vagy pár nappal hamarabb történik meg. Ahhoz, hogy biztosan tudjuk, mikor történik meg, figyeljük a saját testünket: van középidős fájdalom, mellfeszülés és egyeseknél akár kevés vérzés is megjelenhet. A test hőmérséklete nő néhány tizedfokkal, ezért is nézik sokan a testhőjüket, akik babát szeretnének. A gyógyszertárakban lehet kapni ovulációs tesztet, ennek segítségével biztosak lehetünk abban, hogy mikor következik be.

A menstruációt követő pár nap inkább alkalmasabb lehet az első szexuális élményre, ha olvasónk ennyire tart attól, hogy teherbe eshet, és talán kiszakad a gumi. Olvasónk kitér arra is, hogy akkor, amikor még némi barna folyása van, lehet-e már szexelni, a válasz erre az, hogy nem, higiéniai szempontból nagyon fontos megvárni, amíg már nincs semmi jele a menstruációnak. Az óvszer elegendő védekezésnek, az első félelmeket el lehet azzal is űzni, hogyha olvasónk megnézi az óvszert, megfogja, esetleg ereszt bele vizet, és megnézi, hogy mennyire strapabíró. Hülyén hangzik, de ha ekkora a félelem, akkor talán ez segíthet az idegenkedéstől.

Az első szexuális élmény inkább szóljon arról, hogy rengeteg előjátékot élnek meg együtt, simogatásokkal, csókokkal készülnek fel a behatolásra – ezzel lehet mérsékelni a fájdalmat, ami egyébként sem mindenkinél jelentkezik. A szex csak akkor történjen meg, ha ott és akkor mindketten vágynak rá. A hangulatot megadhatjuk gyertyafénnyel, illatokkal, közös fürdéssel is, ezek mindenképpen előzzék meg a szüzesség elvesztését. Ez egy életre szóló élmény, kihat a későbbi szexuális kapcsolatokra, ezért is fontos nagyon odafigyelni arra, kivel, milyen hangulatban, milyen körülmények közt történik meg.

