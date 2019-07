Rábaközi Andrea: Ha egy férfi félrelép, akkor az elsősorban biztos, hogy a nő hibája

A néhány nap múlva 52. születésnapját ünneplő egykori modell – akit a legtöbben a Rapülők 1992-es Áj Láv Jú című klipjéből ismerhetnek – szerint mindennek a szex az alapja. A boldog párkapcsolatnak legalábbis biztosan és szerinte ezt csak a nők tudják elrontani.

Kismilliószor végighallgattam, hogy – persze, nekem könnyű, mert jó az alakom, és mindig kifogástalan a megjelenésem, azért nem valószínű, hogy valaha is megcsaltak; de könyörgöm, én sem szexi fehérneműben, és ilyen testalkattal születtem. Nekem is rengeteg melóba kerül, hogy ma is kívánatos legyek a párom számára, éppen ezért ha lusták vagyunk szexelni, akkor ne csodálkozzunk, hogy megcsal a párunk. Mert ha egy férfi félrelép, akkor az elsősorban biztos, hogy a nő hibája